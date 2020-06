Bouw chocoladefabriek met achtbaan op pauze gezet

De coronacrisis is de oorzaak, meldt het Nederlandse chocolademerk in een persbericht. Het zou momenteel niet lukken om ’de volgende stap’ te zetten.

Tony Chocolonely, momenteel gevestigd op het Amsterdamse Westergasterrein, wil in Zaandam een hoofdkantoor, fabriek en bezoekerscentrum met achtbaan bouwen, dat honderdduizenden bezoekers per jaar moet trekken.

Financiering

In juni had het Pakhuis de Vrede, waar de chocoladefabriek in moet komen, gekocht moeten worden. De beoogde vastgoedinvesteerder krijgt de financiering echter niet rond, meldt Het Parool.

De investeerder had het pand vervolgens moeten verhuren aan Tony’s. Het is op dit moment ook lastig een andere investeerder te vinden, zegt directeur Henk Jan Beltman tegen de Amsterdamse krant.

In dit Zaanse pakhuis wilde Tony Chocolonely een chocopretpark openen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Bij omwonenden leiden de plannen voor het chocoladecircus tot protest. Zij vrezen overlast.