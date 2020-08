Kiadis start onderzoek voor behandeling van Covid-19

Kiadis gaat samen met Erasmus MC, Universiteit Utrecht, Sanquin Bloedvoorziening en de Nederlandse bedrijven Viroclinics en Harbour BioMed Netherlands, onderzoek doen naar de werking van de K-NK-cellen tegen het coronavirus. Daarbij zal onder andere onderzoek worden gedaan naar hoe de K-NK-cellen kunnen worden gecombineerd met al eerder ontdekte antilichamen tegen het coronavirus.

In eerdere Kiadis onderzoeksprogramma’s is volgens de biotechnoloog "krachtige werking" van de K-NK-cellen aangetoond tegen diverse virale, schimmel- en bacteriële infecties in het bloed, de longen en het centrale zenuwstelsel van ernstig zieke patiënten met kanker.