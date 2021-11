Premium Het beste van De Telegraaf

DNB’s Knot waarschuwt voor langdurig stijgende prijzen

DNB-baas Klaas Knot wil de inflatie niet te hoog laten oplopen. Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - We moeten er rekening mee houden dat prijzen langdurig blijven stijgen. Daarvoor waarschuwt president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot. Want hoewel Knot nog steeds denkt dat de inflatiestijging van tijdelijke aard is, moeten we ons ook voorbereiden op langdurig hogere prijzen.