Facebook doopt cryptoproject libra om tot 'diem'

Toen Facebook het libra-project onthulde, zei het dat het van plan was om één mondiale digitale valuta te creëren. Daarmee zou iedereen wereldwijd, dus ook de 1,7 miljard mensen die geen bankrekening hebben, overal ter wereld geld kunnen overmaken met hetzelfde gemak als het versturen van een sms-bericht.

Het libra-project in zijn initiële vorm liep tegen een muur van weerstand aan. Toezichthouders maken zich zorgen dat libra de invloed van centrale banken zou kunnen ondermijnen, met financiële instabiliteit tot gevolg. Ook bestaat vrees dat de cryptomunt door criminelen makkelijk kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld witwassen.

Diem, oftewel voor 'dag' in het Latijn, staat volgens de initiatiefnemers voor een cryptoproject waarbij meer aandacht is voor de zorgen van toezichthouders. De munt zal gekoppeld worden aan de dollar. Het consortium dat samen met Facebook aan diem werkt zegt ook te werken aan beleid om witwassen via de munt tegen te gaan. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe cryptomunt wordt gelanceerd.