Onder vuur liggende topvrouw Marjan Rintel moet KLM uitmuntend laten draaien voor blijvend draagvlak

Gezagvoerder Balázs Vajta gooide maandagavond de knuppel in het KLM-hoenderhok. In een open brief aan president-directeur Marjan Rintel schreef hij dat de luchtvaartmaatschappij in zijn optiek achter de feiten aan begint te lopen en zich richt op bijzaken in plaats van het verbeteren van de operatie en de fragiele financiële situatie. De piloot, die ook enige tijd werkzaam was op de afdeling strategie, mist een plan B voor als het toch onverhoopt slechter gaat.

Een open brief van een bezorgde piloot aan KLM-ceo Marjan Rintel (hier in het gezelschap van Air France KLM-topman Ben Smith) toont aan dat de onrust onder het personeel van de luchtvaartmaatschappij groot is. Ⓒ ANP/HH