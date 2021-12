Beursblog: chipfondsen en vastgoed zakken hard weg; Aalberts in trek

Premium Financieel

Ease2pay met overname de haven in en de camping op

Betaalbedrijf Ease2pay neemt concurrent Involtum uit Rotterdam over. Daarmee meldt het lokaal genoteerde beursfonds, dat al actief was in de winkelstraat, en bij het tanken en parkeren, zich ook in de haven en op de camping. De aankoop wordt gedaan in aandelen en gaat gepaard met een zeer forse emis...