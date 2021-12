Beursblog: sombere lunch op Damrak met chips in uitverkoop; animo bij olie en staal

Premium Financieel

Column: schuilen bij verrassende winnaar omicron-onrust

De Amerikaanse dollar lijkt even zijn rol als veilige haven in de valutawereld kwijt te raken. Na berichten over een nieuwe coronavariant, daalde de munt ten opzichte van de euro en de Zwitserse frank. Maar vooral de Japanse yen was even een opvallende winnaar.