Shell trekt zich terug uit Rusland om oorlog in Oekraïne

Dat meldt het energieconcern maandag nabeurs. Eind 2021 had Shell ongeveer $ 3 miljard aan vaste activa in deze ondernemingen in Rusland.

Shell stopt behalve met Nord Stream 2 ook met haar joint ventures die het met het Russische gasbedrijf Gazprom en dochters optuigde.

Onder de belangen in Rusland bevindt zich ook het 27,5% belang in het Sakhalin-II-gasveld. Daarnaast nog een 50%-belang in Salym, een grote raffinaderij, en het bedrijf Gydan Energy.

„We zijn geschokt door het verlies aan mensenlevens in Oekraïne als gevolg van een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt”, aldus Shell-topman Ben van Beurden in een toelichting.

Shell is zelf actief in Oekraïne, waar het volgens de topman om de crisis aan te pakken en bij te dragen aan hulpverlening voor personeel, en zegt samen te werken met hulppartners en humanitaire organisaties om te helpen bij de hulpverlening.

BP vertrekt ook

Zondag berichtte concurrent BP dat het zijn belang van bijna 20% in het Russische staatsbedrijf en olieconcern Rosneft zou beëindigen.

De bestuurstop noemt expliciet de militaire Russische invallen in Oekraïne als reden: „een daad van agressie die tragische gevolgen heeft in de hele regio.”

Deze militaire acties waren voor BP een fundamentele verandering in de relatie met Rusland. Het olieconcern wilde niet langer betrokken zijn bij staatsbedrijf Rosneft, wiens verdiensten via de staatskas de oorlog in Oekraïne helpen financieren.

Bernard Looney, ceo van BP, kondigde aan onmiddellijk uit het bestuur van het concern te vertrekken.