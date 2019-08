Grote verschillen in toelage voor schoollaptops

Dat blijkt uit een analyse van elektronicazaak BCC, die de regelingen van 344 van de 355 Nederlandse gemeenten onder de loep nam. In bijvoorbeeld Zutphen kunnen ouders €100 krijgen voor een laptop. In Wijk bij Duurstede kan er echter maar liefst maximaal €900 worden aangevraagd.

Gemiddeld is de tegemoetkoming iets meer dan €400.

Verschillen

Kleinere gemeenten, tot 75.000 inwoners, hebben gemiddeld €408 over voor een laptop voor een schoolgaand kind. In gemeenten met meer inwoners is dit gemiddeld €370. In gemeenten waar inwoners gemiddeld meer verdienen, zit logischerwijs ook meer in de pot voor schoollaptops.

Ook de inkomensgrens waarbij ouders een tegemoetkoming kunnen aanvragen verschilt sterk per gemeente. Soms is dit de bijstandsnorm, soms 150% van de bijstandsnorm. De helft van de gemeenten werkt samen met de Stichting Leergeld Nederland, die kinderen van minder rijke ouders ondersteunt.

Steeds meer scholen stellen het verplicht dat leerlingen een laptop aanschaffen. Soms worden daar ook bepaalde types bij voorgeschreven, omdat het dan makkelijker is de voorgeschreven software te installeren.