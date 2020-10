Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De coronacrisis begint in combinatie met de torenhoge huizenprijzen in de Randstad een verhuizing naar het platteland in gang te zetten. Makelaars zien een opvallende stijging van het aantal woningverkopen in het buitengebied. De huizenprijzen blijven ondertussen ongeremd stijgen, het afgelopen kwartaal met 11,6% – de grootste stijging deze eeuw.