Prijsbewuste consument kiest vaker biologische melk

„De prijs van de gewone melk is meer afhankelijk van de wereldwijde markt van vraag en aanbod die in de afgelopen periode verstoord is. De tijdelijk lagere melkproductie en hogere vraag naar zuivelproducten heeft geleid tot een prijsstijging van 50% van gewone melk voor de boer”, aldus meent sector specialist Jan Willem van den Berg bij ING Sector Banking.

Aantrekkelijker geprijsd

Volgens Van den Berg is de afzet van biologische zuivelproducten meer lokaal en minder afhankelijk van de wereldmarkt. „Hier zien we als gevolg van hogere kosten ook een prijsstijging, maar deze stijging is beperkter.” Voor de melkveehouder is de biologische melk op dit moment bijna in prijs gelijk met gangbare melk en nu het prijsverschil zo klein is geworden kiezen consumenten makkelijker voor de biologische variant. Daarnaast wordt de biologische zuivel ook prominenter in het winkelschap geplaatst en heeft supermarktketen Plus de biologische melk bijvoorbeeld aantrekkelijker geprijsd dan de gewone melk.

Overstapmoment

Voor melkveehouders zou dit moment aantrekkelijk om over te schakelen naar biologische bedrijfsvoering, zegt de sectorspecialist landbouw. „Er is namelijk een periode van twee jaar nodig voordat een melkveehouder het land biologisch mag noemen en in deze twee jaar mag geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Deze periode kost de boer normaal veel geld omdat de biologische meerprijs nog niet wordt ontvangen. Vanwege de huidige kleine verschillen in opbrengst is het voor melkveehouders die de overstap naar biologisch willen maken nu een goed moment om over te schakelen.”