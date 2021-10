Podcast met Martin Visser ’Groene stap pensioenfonds ABP is een groot mysterie’

Een van de grootste pensioenfondsen ter wereld stopt met investeren in olie en gas. Wie denkt dat het klimaat daarmee is geholpen komt bedrogen uit, zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen. Ook Mark van Baal, voorman van beleggerscollectief Follow This, is kritisch, laat hij weten tijdens het gesprek met Herman Stam, Dave Krajenbrink en Visser. Van Baal bewijst dat je van binnenuit als actieve aandeelhouder veel meer invloed kunt uitoefenen op het groene beleid van Shell. De plotselinge koerswijziging roept veel vragen op, want moet de leraar zich zorgen maken over zijn pensioen?