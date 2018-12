Norges Bank heeft nu een kapitaalbelang en stemrecht van 3,01 procent in Corbion. Dat was eerder nog 2,95 procent, zo valt op te maken uit de archieven van de toezichthouder. Het kapitaalbelang en stemrecht van Norges Bank in ASMI ging van 2,82 procent naar 3,07 procent.

