Ozb met gemiddeld 3,4% omhoog, check hier hoe het zit in jouw gemeente

Binnenland

Van Rij: jubelton kan volgend jaar al flink omlaag

De ’jubelton’ kan volgend jaar al flink verlaagd worden, maar een afschaffing per januari zit er nog niet in. Dat laat staatssecretaris Van Rij (Financiën) weten aan de Tweede Kamer, die vroeg of er niet sneller een streep door de belastingvrije schenking voor het kopen van een woning kon.