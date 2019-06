Heineken koopt zich in bij Oedipus

Oedipus, dat ontstond in een keuken in Amsterdam, werd in 2011 opgericht. Het bedrijf maakt bieren met namen als Mannenliefde, Thai Thai, Mama en Offline. In totaal heeft Oedipus acht verschillende biersoorten die het hele jaar door worden gemaakt.

Sinds 2015 heeft het bedrijf een eigen brouwerij met café. De oprichters dromen echter van een "moderne, duurzame boerderijbrouwerij in of rondom Amsterdam". Ook moet er een nieuwe bar komen waar behalve voor bier en eten ook veel aandacht voor muziek en cultuur is.

Zelfstandig

Oedipus blijft een zelfstandige brouwerij die door de huidige eigenaren wordt geleid. Wel kan het bedrijf gebruik maken van de kennis over bier en brouwtechniek die Heineken heeft. Ook is het de bedoeling dat het bier van de Amsterdammers bekender wordt in Nederland en op meer plaatsen verkocht wordt.

Grote brouwers hebben steeds meer aandacht voor craftbieren. Heineken zelf nam al eerder het Amerikaanse Lagunitas over en heeft webwinkel Beerwulf die verschillende van dergelijke bieren aan de man brengt.