Tweedeling gebruik spaarpot groeit: extra geld opzij of juist interen

We mogen weer winkelen, maar dat betekent niet dat al het vorig jaar opgepotte geld nu meteen wordt uitgegeven. De meeste spaarders sparen lekker door. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Veel geld dat in de lockdowns niet kon worden uitgegeven aan vakanties, etentjes of dagjes uit, belandde op de spaarrekening. Maar de oppottende Nederlanders zijn niet van plan al dat geld lekker te laten rollen nu er weer meer mogelijk is.