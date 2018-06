Januari-effect op de rente

Vooral met betrekking tot aandelen hoor en lees je vaak over dit zogenaamde januari-effect, of zoals ze op Wall Street zeggen: ‘So goes January so goes the year’. Het leek me leuk om te zien of dit ook voor de rente geldt.Over het hoe en waarom van de voorspellende kracht die er aan koersbewegingen in de eerste maand wordt gegeven heb ik niets substantieels kunnen vinden. De enige reden die ik kan verzinnen is dat een kalenderjaar voor een handelaar of belegger de gefixeerde periode is waarbinnen hij/zij rendement moet maken voor zichzelf, zijn werkgever of zijn klanten. Aan het einde van deze periode wordt afgerekend over beslissingen die aan het begin van deze periode zijn genomen.

Ook in een sportwedstrijd zie je vaak vanaf het begin de intenties van de sporters. Als een ploeg een wedstrijd moet winnen dan zal er vanaf het begin met een aanvallende tactiek worden gestart. Zo zullen ook beleggers vanaf het begin hun posities innemen toewerkende naar het eindpunt waarnaar ze streven.

Om te zien of de rentebewegingen in deze maand januari gevolgen hebben voor de rest van het jaar, vergelijk ik de veranderingen op de tien jaars Nederlandse staatsrente vanaf 1991. Hieronder is zichtbaar dat negentien keer de beweging in de maand januari zich doorzet tot aan het eind van het jaar.

Vijf keer is de maand januari geen goede voorspeller geweest. Met andere woorden: de kans is vier keer zo groot dat de beweging in de eerste maand van het jaar de trend voor de rest van het jaar goed aangeeft.

In 2015 begon het jaar met een een tien jaars Nederlandse staatsrente van 0.685%. Inmiddels is deze meer dan 0.20% gedaald tot 0.42%. Als het januari-effect ook werkt in 2015 kan de vraag worden gesteld: How low can we go? Het antwoord is: nog lager. Inmiddels is de Zwitserse tien jaars staatsrente gedaald tot minus 0.20%. Om even aan te geven dan niet alleen centrale banken met negatieve rentes kunnen werken.

De aankondiging van QE door de Europese Centrale Bank is de belangrijkste reden van de daling in januari 2015. De ECB gaat 19 maanden lang iedere maand bijna 50 miljard aan staatsleningen kopen met een looptijd van twee tot dertig jaar. Dat is dus bijna 1000 miljard in totaal.

De totale Euro staatsleningen markt is ongeveer 4000 miljard. Straks bezit de ECB dus 25% van de totale markt. QE moet dus echt resulteren in hogere inflatie en hogere groei om de rente te doen stijgen. Afgaande op marktverhoudingen alleen zal het januari-effect in 2015 ook wel eens kunnen gaan werken.