Eerste burgerschapsles op Brabants Beekvliet

In het tegenover gelegen oud-semenarie, waar in de oorlog prominente Nederlanders gevangen zaten, vertelde voorzitter Ferdinand Sassen, zoon van gijzelaar en minister Maan Sassen: „Zij probeerden achter prikkeldraad toch een leefbare gemeenschap op te bouwen.”

Democratie

De burgerschapslessen waartoe de Tweede Kamer vorig jaar besloot, zijn bedoeld om scholieren de waarden en dilemma’s van vrijheid en democratie bij te brengen.

Minister Emmanuel ’Maan’ Sassen was een van de ruim 1200 gijzelaars die gedurende twee jaar, tussen 1942 en 1944, in Sint Michielsgestel hebben gevangen gezeten.

In semenarie Beekvliet Sint Michielsgestel zaten tussen 1942 en 1944 latere ministers, zoals premier Willem Drees maar ook geleerden, zoals de journalist en historicus Pieter Geyl, hoogleraar in Utrecht, schrijver Simon Vestdijk en industrieel Frits Philips. Er werd door de gijzelaars gediscussieerd over de toekomst van de Nederlandse democratie na de oorlog. Op grond van hun ideeën zijn PvdA en VVD ontstaan.

Ferdinand Sassen is voorzitter van de stichting Gijzelaarskampen Sint Michielsgestel.