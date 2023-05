Beursblog: AEX omlaag onder druk Unilever en Philips; Takeaway onderuit

Door Redactie DFT

Per 15 mei heeft ING Bank een vijfde beleggingsstrategie geïntroduceerd, genaamd SDG Impact. Om dit te vieren heeft Simon Wiersma, Investment Manager bij ING Bank, de Gong geslagen. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 766.06 -0.14 %

De AEX raakt rond de lunch de winst kwijt onder druk van Unilever en ASML. Philips is ook in mindere doen. Adyen ligt er goed bij. In de Midkap zakt Takeaway fors weg.