Beursblog: Unilever en Philips lager in vlakke AEX, Wall Street zakt weg

Door Redactie DFT

Per 15 mei heeft ING Bank een vijfde beleggingsstrategie geïntroduceerd, genaamd SDG Impact. Om dit te vieren heeft Simon Wiersma, Investment Manager bij ING Bank, de Gong geslagen. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 767.73 0.08 %

De AEX koerst halverwege de middag vlak. Beleggers zetten Unilever en ASML lager. Ook Philips is in mindere doen. Adyen ligt er goed bij. Wall Street zakt weg in de aanloop naar de hervatting van het overleg over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond.