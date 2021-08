Gerard van Olphen moet opnieuw rust brengen bij Volksbank

Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - De Volksbank krijgt per direct Gerard van Olphen als nieuwe president-commissaris. Het is de tweede keer dat Van Olphen het bankconcern komt helpen. Na de nationalisatie was hij al bestuursvoorzitter van het voormalige moederbedrijf SNS Reaal.