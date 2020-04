Column: heeft het nog zin om maïs te zaaien?

Maïs genoeg, maar de vraag is ingestort. Ⓒ AFP

De mondiale vraag naar maïs staat onder druk. Zo ook de prijs, want het aanbod van maïs in de wereld is ruim voldoende. Begin 2020 was het sentiment in de maïsmarkt goed. Met name het ondertekenen van de handelsdeal (fase 1) tussen de Verenigde Staten en China voedde het optimisme. Die deal zou immers behoorlijk wat extra vraag opleveren.