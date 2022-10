Rechter VS: passagiers crash 737 MAX ’slachtoffers van misdaad’

Volgens de rechter hadden de familieleden van de slachtoffers geïnformeerd moeten worden over geheime onderhandelingen over een schikking, waardoor strafrechtelijke vervolging Boeing bespaard bleef. Boeing betaalde bij die schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie 2,5 miljard dollar. Daarvan ging onder meer een half miljard naar nabestaanden van de slachtoffers van de crashes en 1,8 miljard dollar naar vliegmaatschappijen die hun 737 MAX-toestellen lange tijd aan de grond moesten houden.

De ongelukken met de 737 MAX-toestellen in 2018 en 2019 eisten in totaal 346 levens. De zaak werd in december vorig jaar aangespannen door families van de slachtoffers. Zij stelden dat het ministerie van Justitie Boeing niet had mogen ontslaan van strafvervolging. Volgens hen had de Amerikaanse regering „gelogen en hun rechten geschonden in een geheim proces.”