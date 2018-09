Wie is iShares?

Passief beleggen heeft in 2014 meer kapitaal van beleggers dan ooit aan zich weten te binden. Het afgelopen jaar is bijna 331 miljard dollar gevloeid naar Exchange Traded Funds, volgens BlackRock. Bijna een derde van dat bedrag (103 miljard dollar) is naar ETF’s van iShares gevloeid.

De ETF-markt

Uitgedrukt in beheerd vermogen en nieuwe aanwas van ETF’s groeit de markt nog altijd onstuimig, in 2014 met circa 10%. In Nederland is het marktaandeel van indexproducten verdubbeld van 8% in 2011 naar 16% in 2014, volgens financiële toezichthouder AFM. De belegger heeft de keuze uit ruim 5.000 producten met een inleg van meer dan 2.700 miljard dollar. BlackRock verwacht dat dat bedrag in de komende vijf jaar ruimschoots zal verdubbelen naar 6.000 miljard Amerikaanse dollar. De brede waaier aan mogelijkheden en strategieën die ETF’s bieden, is daar debet aan.

iShares in kerncijfers (*)

Mondiaal marktleider (marktaandeel 38%) in ETF’s;

Meer dan 1.000 miljard Amerikaanse dollar onder beheer;

Een aanbod van meer dan 700 producten op bijna iedere denkbare onderliggende waarde;

Meer dan 200 geregistreerde ETF’s in Nederland;

Grootste ETF’s: iShares DAX, iShares S&P 500, iShares MSCI Emerging Markets.

Geschiedenis

iShares heeft als één van de eerste ETF-aanbieders in de afgelopen twee decennia veel kennis opgebouwd over de beleggingscategorie, die in trek is bij particuliere en institutionele beleggers. De iShares EURO STOXX 50 en de iShares STOXX Europe 50 waren de eerste Exchange Traded Funds die in Europa begin deze eeuw op de markt zijn gebracht. Inmiddels bestrijkt het aanbod ruim 700 producten waarvan meer dan een kwart is geregistreerd in Nederland.

ETF’s zijn een verzamelnaam voor Exchange Traded Funds: beleggingen genoteerd en verhandeld aan de beurs en afgerekend als aandelen. Het gaat om passieve financiële instrumenten, die bedoeld zijn om het marktrendement na te bootsen, veelal door een aandelen- of vastrentende marktindex te volgen. ETF’s bieden net als beleggingsfondsen diversificatie omdat met één transactie blootstelling kan worden verkregen aan honderden of duizenden individuele effecten.

Disclaimer:

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De informatie opgenomen in dit artikel is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

(*) Opgave BlackRock