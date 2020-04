Economie VS ziet 700.000 banen in rook opgaan

De banenkrimp in de voorbije maand was de grootste afname sinds de schuldencrisis. Economen hadden vooraf op een min van 100.000 banen gerekend. Vooral in de vrijetijdssector vielen harde klappen met een krimp van 454.000 banen.

De werkloosheid in de VS nam toe van 3,5% naar 4,4% van de beroepsbevolking. In doorsnee werd op een stijging naar 3,8% gerekend.

Met de uitbreiding van beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is er een golf van onstlagen op gang gekomen in de VS. Vooral het midden- en kleinbedrif gaat daar zwaar gebukt onder.

Vorige maand is de Amerikaanse centrale bank (Fed) al in actie gekomen om de schokken in de arbeidsmarkt te dempen met onder meer een forse verlaging van de rente naar 0 tot 0,25%.