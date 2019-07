Oracle loopt miljardencontract Pentagon mis

De weg is nu vrij voor concurrenten Amazon en Microsoft om met de buit aan de haal te gaan. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, zoekt een partij die superbeveiligde systemen in de cloud kan leveren.

Volgens Oracle was de aanbesteding niet eerlijk verlopen en zou er sprake zijn geweest van belangenverstrengeling. De rechter die zich over de zaak boog ging daar niet in mee.