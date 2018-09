De schaammuur

Daar wordt tenminste nog wel gepraat. In Syrië en in Irak en omgeving, net als in de Oekraïne, is er een algeheel spreekverbod anders dan van militair tuig. In de VS hadden de oude Indianen al in 2008 besloten om hun uitspraak “bleekgezicht spreekt met dubbele tong” voorlopig maar niet meer te gebruiken. In het geval van Syrië heeft het dubbel/dubbel spel van de machtshebbers in deze wereld - door het in standhouden van het Assad regiem - een Beëlzebub in de vorm van IS opgeleverd, waarmee men nog niet klaar IS. Zowel Rusland als Amerika heeft als gevolg van hun dubbelspel geen oplossing voorhanden en beschikken al evenmin over een morele aftochtmogelijkheid.

Ook Abe, onze Japanse premier moest van zijn Koshin stoel af toen in ieder geval één Japanse gijzelaar onthoofd werd; daarbij gemakshalve maar de kortgeleden eigen historie 1942-45 vergetend.

In Mali en in Nigeria woedt het Moslimfundamentalisme, te bizar voor woorden. Reflectie op eigen daden wordt gesmoord door primitief barbarisme. Een vrijwilligersleger vanuit de goedwillende Moslim­­gemeen­schap is (nog) niet gevormd en mogen de andersgelovigen de strontkar trekken met alle daarop wederom volgende repercussies.

In Nederland houdt de premier zijn steeds verder slinkende groep aanhangers voor dat het toch echt alleen maar in het belang van de veiligheid is om stukken vanuit het diplomatieke verkeer niet aan de openbaarheid prijs te geven. Tja, het zou eens het einde van Rutte II kunnen betekenen.

De Moloch Europa ontzegt onder het financieringspistool de Grieken het fundamentele demo­cratische recht om zelf beslissingen te nemen. Na het begin nu ook de aanzet tot het einde van de democratie?

In Nederland harken de grootgraaiers van de woningbouwcoöperaties de helft van de meer dan 20% huur­verhoging voor huurders als inkomen bij elkaar en door onvoldoende vergunningen, ontoe­rei­ken­de toegewezen ruimte door gemeenten en inadequate financiering, moeten autochtone bewoners acht jaar op een wachtlijst alvorens voor een huurwoning in aanmerking te komen.

EN wij, wij ploeteren iedere dag maar voort, en danken de leiders van en in al deze landen voor hun wijsheid om ons – eenvoudige dienaren – te willen leiden. Schaamt U!

De Chinezen hebben zich intussen bereid verklaard – óók voor eigen leiders - hun muur als schaam­muur te willen inrichten. Een eerste inventarisatie van het in aanmerking komende aantal gaf echter aan, dat hij vermoedelijk niet lang genoeg zal zijn.

Willem Okkerse is uitvinder van de OK-Score en CEO van het OK-Rating Institute BV. Daarnaast doceerde hij aan de Universiteiten van Delft en Leuven.