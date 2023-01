Premium Het beste van De Telegraaf

Poelmann slaat terug in ruzie Postcode Loterij: ’Mijn vrouw werd gepest’

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Boudewijn Poelmann met zijn vrouw Annemiek Hoogenboom: „De beste medewerker die Novamedia ooit heeft gehad.” Ⓒ Peter Smulders

Boudewijn Poelmann kiest de aanval in de knallende ruzie tussen hem en Novamedia, het moederbedrijf van de Postcode Loterij dat hij nota bene zelf heeft opgericht. De ondernemer wordt ervan beschuldigd dat hij goed bestuur van Novamedia onmogelijk maakt. „Volkomen kletskoek”, zegt hij daarover. Volgens de zakenman is de oorzaak van het conflict ’grensoverschrijdend bestuurlijk pestgedrag’ van bestuurder Imme Rog. Poelmann, die al uit het dagelijks bestuur was gestapt, heeft dit naar eigen zeggen tevergeefs aangekaart bij directeur Sigrid van Aken en de raad van commissarissen.