Cateraar start nieuwe horecaschool

De Zakenvrouw van het Jaar 2014 ziet meer samenwerkingen ontstaan tussen bedrijfsleven en scholen, nu mensen moeilijk te vinden zijn. Haar eigen nieuwe school gaat zich richten op koks en gastheerschap. Jongeren moeten in haar ogen opnieuw gestimuleerd worden om voor het vak te kiezen: „Gastvrijheid zit volgens mij in heel veel mensen. Je moet het alleen zien te ontwikkelen.”

Als het even meezit, hoopt zij al in september te kunnen beginnen met onderwijs voor zo’n 30 tot 40 leerlingen in het Midden-Limburgse Roosteren. Zij kocht voor dit doel de leegstaande basisschool naast het sfeervolle kasteel Eyckholt waarin zij als cateraar zalen verhuurt. De tekeningen om de school om te vormen tot een instelling voor horeca-onderwijs zijn al klaar: „Graag maken we een vaste doorgang van de school naar het kasteel.”

Aan docenten en trainers geen gebrek: „We kregen als zo’n 30 aanbiedingen van belangstellenden.” Wat Joosten betreft wordt haar opleiding voor koks en gastheerschap er een op hbo-niveau: „We onderzoeken nog wel of dat mogelijk is.”

Buiten deze nieuwe opleiding biedt zij ook workshops aan, om ervaren horecaprofessionals extra verdieping te geven.

Alles wil zij doen om de uitloop van personeel die in de coronacrisis ontstond, het hoofd te bieden.

Cateraar Maison van den Boer biedt een andere, eigen oplossing aan: de nieuwe service Secret Chef die in de horeca halffabrikaten komt afleveren aan de keukendeur: „Het geheime wapen voor restaurants”, adverteert Maison. „Zonder afhankelijk te zijn van de inzet van schaars beschikbare koks.”