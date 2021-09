Beursblog: ’AEX 800’ uit zicht, Wall Street verliest nog meer

De AEX-index gaat het weekend in met 1,1% verlies en 789 punten, ver weg dus van de 800 puntengrens die deze hele week in zicht was en vrijdagochtend nog werd doorbroken. In Amerika staan de aandelenmarkten ook op verlies, en tikt de S&P500 zelfs de laagste stand in vier weken tijd aan.

Kunt u de beursblog niet lezen, klik dan op deze link.