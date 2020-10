Extra bonus werknemers Albert Heijn

De winstuitkering bedraagt dit keer 70% van hun loon, terwijl dat normaal 45% is. Verder kunnen de 100.000 werknemers rekenen op een extra bonus van 15% op het loon. ,,De medewerkers hebben daar het afgelopen halfjaar hard voor gewerkt, dus we hebben goed gekeken hoe we ze konden belonen”, zegt een woordvoerder.

Forse winsten

De supermarktbranche is een van de weinige sectoren die forse winsten boekt tijdens de coronacrisis. Zo had moederbedrijf Ahold Delhaize namelijk een zeer sterk tweede kwartaal achter de rug. De nettowinst liep op tot €693 miljoen, tegen €334 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Het supermarktconcern profiteerde vooral van de groei in Europa en de Verenigde Staten en heeft de verwachtingen voor de rest van het jaar verhoogd. Topman Frans Muller zei begin augustus al tegen De Financiële Telegraaf dat de werknemers kon de rekenen op een stevige bonus.

Albert Heijn laat verder weten dat de winstuitkering in het voorjaar van 2021 verder wordt aangevuld. ,,Dat hangt af van de resultaten, dus dat kan nog flink oplopen.”

Mondkapjes

Het supermarktconcern is nog steeds niet van plan om klanten te verplichten een mondkapje te dragen. ,,Wij volgen de lijn van het kabinet en het RIVM en adviseren werknemers en klanten om een mondkapje te dragen. Dat staat ook in de winkels aangegeven. Onze werknemers krijgen in ieder geval drie wasbare mondkapjes.”

De AH-woordvoerder kan niet aangeven of klanten het advies al massaal opvolgen. ,,We hebben 950 winkels, dus dat zal echt per filiaal verschillen.”