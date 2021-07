Pensioenfonds ABP zet ook in op hulp aan deelnemers in financiële nood

NSR is een samenwerkingsverband van banken, gemeenten en maatschappelijke organisaties, die als doel heeft schulden bij huishoudens te voorkomen. Klantenservice-medewerkers van pensioenuitvoerder APG zijn volgens het ABP getraind om in een vroeg stadium signalen op te vangen die kunnen duiden op betalingsproblemen. Mocht de betreffende pensioendeelnemer daarvoor open staan, kan worden doorverwezen naar instanties die hulp kunnen bieden.

Volgens NSR heeft ruim 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand rond te komen, in de grote steden geldt dit zelfs voor 1 op de 3 huishoudens. Sinds de coronacrisis is het aantal hulpverzoeken gestegen en NSR verwacht dat de financiële nood zal toenemen vanaf het moment dat alle steunmaatregelen van de overheid weer zullen stoppen.

Ingrijpend

„Vaak hebben we contact met deelnemers op voor hen emotionele en ingrijpende momenten in hun leven, zoals kinderen krijgen, trouwen, scheiden of veranderen van baan”, laat Francine van Dierendonck, lid raad van bestuur APG weten. „Bij al die gebeurtenissen is het belangrijk dat geldzaken goed geregeld blijven en worden. Soms lukt dat echter niet of weet je niet goed hoe dat moet.”

In 2020 hebben tot nu ruim 27.000 mensen via de NSR een hulpaanbod ontvangen. In 4000 gevallen werden mensen met schuldproblemen doorverwezen naar schuldhulp via bijvoorbeeld de gemeente of vrijwilligersorganisaties.