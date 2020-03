Column: rekening houden met lage economische groei of krimp

Daardoor zien we dat analisten in hun prognoses met een ruime bandbreedte gaan werken. Zo zagen we dat de OESO deze week, vanwege de negatieve effecten van het coronavirus, de verwachting voor de groei van de wereldeconomie dit jaar van 2,9% verlaagde naar 2,4%. In het geval dat dit virus tot een pandemie zou leiden, dan zwakt de groei af tot slechts 1,5%.

Het was opvallend dat de Amerikaanse centrale bank hierop direct reageerde met de grootste renteverlaging sinds de kredietcrisis van 2008. Met deze verlaging wil de Fed, waarschijnlijk aangemoedigd door president Trump, de economische gevolgen van het virus voor de VS dempen. Economen zijn verdeeld en sommigen menen zelfs dat er sprake is van paniekvoetbal; anderen spreken van alertheid en daadkracht.

Leuke dingen voor kiezers

Omdat Nederland voor economische groei sterk afhankelijk is van het wel en wee van de wereldeconomie, werden we afgelopen dinsdag verrast door de geruststellende nieuwste groeiraming van het Centraal Planbureau (CPB). Daarin zagen we dat de groei voor dit jaar zelfs licht werd verhoogd van 1,3% naar 1,4%. Bovendien maakte deze rekenmeester van het kabinet ook nog bekend dat in de periode 2022-2025 de economische groei naar verwachting rond de 1,5% zal liggen. Eind vorig jaar ging het CPB nog uit van 1,1%. De actuele prognoses van het CPB zijn in politiek Den Haag met veel gejuich ontvangen. Vooral omdat ze met het oog op de verkiezingsprogramma’s extra financiële ruimte bieden voor leuke dingen voor kiezers.

Krimp

Wij willen de pret niet bederven, maar de parlementaire geschiedenis leert dat de groeiramingen van het CPB vaak bijgesteld moeten worden. Zo legde Raymond Gradus, hoogleraar Bestuur en Economie aan de VU, afgelopen woensdag in het FD uit dat bij een denkbaar ’slecht’ coronavirusscenario onze economie niet met 1,4% zal groeien, maar met 1 à 2% kan krimpen. Omdat bij deze uitkomst er aan de kiezers geen cadeautjes uitgedeeld kunnen worden, zou het goed zijn als politiek Den Haag ook met dit scenario rekening gaat houden. Ook al vanwege het feit dat op dit moment door steeds meer bedrijfssectoren waarschuwingen worden afgegeven voor het inzakken van de omzet.

Er zijn ook andere redenen om het optimisme van het CPB te temperen. Zo krijgen we steeds meer last van de stikstofcrisis, de mogelijke effecten van de Brexit en een groot gebrek aan technologisch geschoold personeel. De groei wordt bovendien afgeremd door de vergrijzing in ons land.

Politiek op zoek naar geld

In politiek Den Haag is de verkiezingscampagne al begonnen. De drie linkse oppositiepartijen GroenLinks, de SP en de PvdA verrasten deze week met een persconferentie waarin ze een linkse samenwerking aankondigden. „Linkse liefde duurt nooit lang”, schreef Wouter de Winther in De Telegraaf, en dat klopt. De geschiedenis laat inderdaad zien dat deze samenwerking, ondanks verschillende pogingen, nooit echt van de grond is gekomen. Deze partijen kiezen uiteindelijke steeds voor een eigen programma en proberen ook ten koste van elkaar zoveel mogelijk kiezers te werven.

Een recente analyse van Maurice de Hond maakt ook nog eens duidelijk dat de kans groot is dat bij een fusie of nauwe samenwerking waarbij hun eigen beeldmerk vervaagt, de optelsom van hun Kamerzetels lager uitkomt dan ingeval ze alleen de kar trekken. Van oudsher is de PvdA een bestuurderspartij die ook in moeilijke tijden regeringsverantwoordelijkheid neemt. GroenLinks en de SP hebben tot op heden gekozen voor het roepen langs de zijlijn.

Speerpunt

Over het speerpunt waarmee ze de samenwerking gaan starten, zijn ze het vast snel eens geworden. Het kabinet moet de verlaging van de winstbelasting voor bedrijven terugdraaien. Als dat niet gebeurt, stemmen deze partijen eind dit jaar tegen het Belastingplan.

Links duidt dit aan als ’een cadeautje van 2,4 miljard voor multinationals’. Bij de opstelling van hun verkiezingsprogramma’s zullen ze vaststellen dat deze verlaging door het bedrijfsleven zelf gefinancierd wordt middels het schrappen van fiscale aftrekposten en fiscale faciliteiten. Daarnaast zullen ze ook zien dat het grootste deel van deze verlaging terechtkomt bij het midden- en kleinbedrijf, de motor van onze economie. Ook links heeft deze motor nodig om beloften aan linkse kiezers te kunnen waarmaken.

Hogere belastingdruk

In een eerdere column hebben wij geschreven dat er goede redenen zijn om de belastingdruk op multinationals te verhogen en dat de beste aanpak een Europese winstbelasting is met een vast tarief is. Omdat een meerderheid van de EU-landen daartegen is, ligt de bal bij politiek Den Haag. Nederland beschikt over voldoende eigen wettelijke belastingmethoden om deze druk in Nederland te verhogen. Deze hoeven niet meer bedacht te worden en zijn te vinden in de archieven van het departement van Financiën.

Toekomst

Voor alle politieke partijen geldt dat ze vooral met het oog op de vergrijzing en internationale ontwikkelingen die negatief uitwerken op onze economische groei, met maatregelen moeten komen waarmee de groei duurzaam wordt aangejaagd. Zo investeren we onvoldoende in nieuwe technologie en menselijk kapitaal.

Vorige week schreven we dat ons land koploper zou moeten worden op het terrein van slimme klimaatinvesteringen en R&D op dit vlak. Daarbij wezen we ook op de mogelijkheden die de Europese Green Deal biedt. Vriend en vijand zijn deze week echter onaangenaam verrast door Frans Timmermans die extra bevoegdheden voor de Europese Commissie wil om de deal een succes te laten worden. Daardoor gaat het in Brussel en in de lidstaten nu niet meer over het Europees klimaatbeleid, maar over de soevereiniteit van de EU-landen. De meeste landen hebben al eerder, ook Nederland, gekozen voor minder Brussel en meer eigen beleidsvrijheid. Frans moet daarom snel aangeven dat hij deze bevoegdheid niet nodig heeft omdat zijn klimaatplan zo goed in elkaar zit dat alle landen vanwege de vele voordelen klimaatwinnaars willen worden (www.klimaatwinnaars.nl).

Willem Vermeend is internetondernemer en deeltijd hoogleraar economie aan de Open Universiteit. Hij was staatssecretaris en minister. Rick van der Ploeg is econoom en oud-staatssecretaris, momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Oxford en de VU. Reageren? Mail naar [email protected].