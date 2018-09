Kwartaalcijfers en ECB stuwen Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent hoger op 17.813,98 punten. De S&P 500 steeg 1,5 procent tot 2063,15 punten en de Nasdaq won 1,8 procent tot 4750,40 punten. De graadmeters staan na een zwak begin inmiddels op winst over de eerste drie handelsweken van dit jaar.

De ECB gaat vanaf maart behalve bedrijfsleningen ook staatsobligaties opkopen bij banken. In totaal wordt daar, in ieder geval tot september 2016, maandelijks 60 miljard euro aan gespendeerd. Het totaalbedrag komt daarmee op ruim 1100 miljard euro. Het programma kan worden verlengd, als de inflatie nog niet is verbeterd in de richting van het beoogde doel van 2 procent.

Grote stap

,,De markten rekenden op een grote stap en dit klinkt als een omvangrijk programma, dus dat is goed nieuws'', aldus een handelaar. Een ander stelde dat de steun van de ECB omvangrijker is dan voorzien, maar voegde daaraan toe dat ,,op de lange termijn zal moeten blijken of de kredietverlening in de eurozone erdoor normaliseert''.

Volgens een andere handelaar bestonden er zorgen dat de ECB de markten zou teleurstellen. ,,We zijn dan ook blij met het grote bedrag voor maandelijkse aankopen en de structuur daarvan. De effecten zijn nog niet duidelijk, maar in zijn algemeenheid is het goed nieuws''.

Southwest Airlines

Southwest Airlines was een van de uitblinkers met een koerswinst van 8,4 procent. De luchtvaartmaatschappij realiseerde dankzij sterk gedaalde brandstofkosten een winstgroei van 71 procent in het vierde kwartaal. De grotere branchegenoot United Continental (plus 4,5 procent) wist zijn winst met 86 procent op te voeren.

Spoorwegbedrijf Union Pacific (plus 4,8 procent) meldde meer railvervoer te verwachten dankzij de gestaag groeiende Amerikaanse economie en de daaruit voortvloeiende opleving van de bouwmarkt.

De euro stond zwaar onder druk na het ECB-besluit. De eenheidsmunt werd voor 1,1336 verhandeld, tegen 1,1429 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Nadat bleek dat de Amerikaanse olievoorraden vorige week het hoogste peil in bijna veertien jaar bereikten, daalde de prijs van een vat Amerikaanse olie met 2,7 procent tot 46,51 dollar.