Drukte als vanouds bij Intratuin en IKEA op tweede kerstdag

Bedrijfsleider Gerard Niesink van de Intratuin in Duiven legt uit dat zijn winkel doorgaans erg veel mensen trekt op 26 december. Dan begint namelijk de kerstuitverkoop bij het tuincentrum. „Afgelopen twee jaar waren we alleen dicht vanwege corona. Maar nu kan het weer. Het was zeker net zo druk als voor corona.” Hij denkt dat er maandag duizenden mensen over de vloer zijn gekomen. „De mensen die zo vroeg in de rij staan weten vaak precies wat ze willen hebben”, aldus Niesink.

Ook bouw plust

In de IKEA in Amsterdam was het eind van de middag nog behoorlijk druk. Volgens een ANP-verslaggever ter plaatse waren er vooral veel families en echtparen die naar nieuwe meubels wilden kijken of ideeën wilden opdoen. De rijen voor de kassa waren echter niet alleen een gevolg van de drukte. Dat kwam ook omdat niet alle kassa’s open waren.

Op de niet ver daarvandaan gelegen Praxis was het beeld heel anders. Daar was het zondagmiddag juist erg rustig. In de meeste paden van de bouwmarkt liep slechts een handvol mensen. „En dit is eigenlijk nog het drukste moment van de dag”, zei een medewerker. „De echte drukte is vooral op Tweede Paasdag”, merkte hij ook op.

Meer gepind dan ooit

Dat mensen ondanks de hoge inflatie in deze tijd van het jaar nog steeds bereid zijn de portemonnee te trekken, bleek al uit cijfers van de Betaalvereniging Nederland. Die constateerde dat er vrijdag in de winkelstraten meer met pin werd afgerekend dan ooit tevoren. Alles bij elkaar telde de organisatie die dag meer dan 22 miljoen kaartbetalingen, goed voor ruwweg €740 miljoen. Cijfers van Openingstijden.nl wezen daarnaast al uit dat er deze kerst meer supermarkten open gingen dan in eerdere jaren. Maandag kon je bij bijna negen op de tien supers terecht.