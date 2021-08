Premium Het beste van De Telegraaf

Flash crash Waarom goud en zilver opeens smolten op de beurs

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Zondag op maandag schrokken handelaren in edelmetalen, de zilverprijs daalde ineens met 7%. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Beleggers in goud schrokken zich maandag rot: in luttele seconden werden prijzen van goud en vooral zilver in de Aziatische handel hard omlaag gedrukt. Goud verloor ineens 4%, zilver daalde zelfs 7% in waarde.