Gouden bergen bestaan niet

Met de steeds lager wordende rentes lijkt beleggen dan vaak een goed alternatief. En vaak is het dat wellicht ook. Als je bijna geen rente krijgt kan beleggen wellicht inderdaad meer opleveren. Maar geloof niet in gouden bergen.

Natuurlijk, het kan best, dat een veelbelovende onderneming ineens enorm hard groeit en evenredig veel geld oplevert – of soms nog meer – voor degenen die erin beleggen. Maar als een aanbod te mooi lijkt te zijn om waar te zijn is het dat waarschijnlijk ook.

Risico's

Nu hoor ik u denken, ha maar dat daar trap ik toch niet in! Toch blijkt telkens weer uit onderzoek dat dat consumenten onvoldoende naar de risico’s van veel beleggingen kijken.

Dit geldt bijvoorbeeld voor risicovolle obligaties, waarbij de hoge rente en korte looptijd consumenten erg lijken aan te spreken.

Ook blijkt uit marktonderzoek dat consumenten te weinig op andere belangrijke factoren letten die iets zeggen over het risico van een obligatie: zoals het eigen vermogen van de aanbieder van de obligatie, het (ontbreken van) onderpand wat dient als zekerheid voor het terugbetalen van de inleg en/of dat de aanbieder de obligatiegelden zelf belegt of doorleent.

Kosten en rendement

Als AFM vinden wij dat informatie over de kenmerken van dienstverlening eenvoudig beschikbaar moet zijn. Ook moet de samenhang tussen kosten, rendement en risico op een begrijpelijke manier inzichtelijk worden gemaakt door beleggingsdienstverleners.

Alleen op die manier kan de toegevoegde waarde van de specifieke dienstverlening die zij leveren duidelijk worden voor de consument. En kunt u als consument dus echt beter inschatten of u belegt in een product dat bij u past, of in gouden bergen.

Oriënteren

Een beleggingsadviseur kan je wellicht op weg helpen. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een brochure uitgebracht met vragen waar je in elk elk geval op voorbereid moet zijn als je wilt gaan beleggen via een adviseur.

Wanneer je je nog aan het oriënteren bent heeft ook de AFM een aantal nuttige tips op Check je adviesgesprek beleggen in 12 vragen. Daarmee kun je controleren of de adviseur je ook echt goed helpt of je juist van de regen in de drup helpt. Je wordt er niet per definitie rijk mee, maar je weet dan in elk geval echt waar je aan toe bent.