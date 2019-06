Marel richt zich op groei buiten Europa en VS

Momenteel haalt Marel zo'n 35 procent van zijn omzet buiten Europa en de VS. Volgens de topman groeide het bedrijf de laatste tijd hard, vooral in Latijns-Amerika waar er nu net zo veel mensen werken als in IJsland. Het plan op de korte termijn is om de fabrieken in Brazilië, China en Slowakije verder uit te breiden, aldus de topman. Hij gaat vooral uit van groei op eigen kracht.

In Europa sluit Marel groei via overnames niet uit. ''Wij zien dat de industrie erg gefragmenteerd is. We voeren gesprekken met veel kleine familiebedrijven met een omzet tot 200 miljoen euro'', zegt de directeur. De familiebedrijven worstelen volgens hem met de overdracht van het bestuur aan de jongere generatie en bieden vaak maar één product aan. ''Wij kunnen dat makkelijk aan ons brede aanbod toevoegen'', concludeert Thórdarson.

Vis in vijvertje

Ondanks de groeiende vraag naar vleesvervangers, blijft Marel zich voornamelijk richten op de vlees- en vismarkt, zegt de topman. De wereldbevolking groeit immers exponentieel en ''veel mensen in opkomende markten hebben niet de luxe om zo veel over hun dieet na te denken als wij in het Westen''.

Thórdarson kijkt tevreden naar de beursgang. Het aandeel steeg met 7,3 procent tot 3,97 euro. ''We zijn goed ontvangen en hebben een sterke uitgangspositie.'' De stap naar de ''globale'' beursnotering op het Damrak was volgens hem noodzakelijk. ''We waren een veel te grote vis in een klein vijvertje'', grapt hij over de eerste beursnotering in Reykjavik.