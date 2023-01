Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag Van alleen familie als klant naar dromen van een landelijke keten

Door Klaartje Bax

Balayage bleek een gat in de markt. Ⓒ ANP/HH

„De dag waarop ik de deuren opende van mijn eigen kapsalon By Yoel in Landsmeer, zal ik nooit vergeten. Het was mei 2013. We werkten toen nog niet op afspraak, klanten konden de hele dag binnenlopen. Het was superspannend”, zegt Yoella Wauters.