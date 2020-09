Analyse: Politiek spel vliegtaks helpt luchtvaart niet

De luchtvaartsector ligt op de rug, maar toch dreigt er een vliegtaks per 1 januari aanstaande. Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) opperde vorige week nog dat het nog te vroeg was om een oordeel te vellen over de ingangsdatum. Maar nu heeft hij ineens €80 miljoen ingeboekt voor volgend jaar, op basis van een scenario van 40% van het aantal passagiers van de coronacrisis. Kennelijk wil Vijlbrief door, wiens partij D66 een grote voorstander is van de taks.