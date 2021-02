Dogecoin is snelst stijgende cryptomunt - maar bedenker Billy Markus verkocht alles

Billy Markus wordt nog regelmatig door oude klanten gevraagd tips te geven over zijn cryptomunt met de guitige sledehond als beeldicoon. Die is dit jaar, mede na kooptips van Tesla-topman Elon Musk aan miljoenen volgers, zo’n 1500% gestegen. De lang onbeduidend gebleven munt werd in een klap $10 miljard waard.

Artikel gaat hieronder verder

Maar hij moet al snel vertellen dat hij de digitale munten heeft verkocht nadat hij in 2015 werd ontslagen. Hij gebruikte de opbrengst om de huur te kunnen blijven betalen, en ook zijn oude Honda Civic te houden, zo meldt hij op social nieuwssite Reddit.

Weggegeven én toch gelukkig

Hij had ook veel van zijn munten ook weggegeven, nadat zijn Dogecoin-project in de handen van nieuwkomers hem niet meer beviel.

Dit jaar viel deze munt in de belangstelling van een groeiende gemeenschap cryptobeleggers, die via social nieuwsblog Reddit voor de alternatieve munt ging toen de bitcoin onbetaalbaar werd.

De prijsstijging kreeg nog meer vaart, toen Musk meldde voor zijn nieuwe zoon alvast dogecoins te hebben gekocht, en die voor de toekomst te willen houden.

Artikel gaat hieronder verder

De 38-jarige oprichter van Dogecoin werkt nu als software-ontwerper voor een onderwijsproject in San Francisco. Met de munt zelf had hij destijds weinig bedoelingen: het was een grap. De recente prijsstijging noemt hij „bizar”.