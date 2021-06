Nederlandse Amerikanen smachten naar de molens

Premium Tussen de lakens

Minke (62): ’Mijn seksleven is nog nooit zo goed geweest’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Minke (62). Ze heeft sinds kort een nieuwe relatie en haar seksleven is nog nooit zo goed geweest. „Mijn kinderen denken dat je het op mijn leven niet meer doet. Ze moesten eens weten.”