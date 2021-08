Dow wint 278 punten bij aansterkende industrie

De Dow-Jonesindex pakt vandaag 0,8% koerswinst. De breed samengestelde S&P 500 plust 0,8% en techbeurs Nasdaq wint 0,6%.

Het aandeel Robinhood kwam 24,2% hoger koerswinst op $47 per aandeel, ruim boven zijn introductieprijs van $38 van de notering vorige week donderdag.

Het fonds bood een kwart van alle aandelen aan bij particuliere beleggers. Die ontdekken de opwaartse potentie, zo verklaren brokers de koersstijging dinsdagavond.

Het behoort tot de ’top stocks’ bij Fidelity, doorgaans een graadmeter voor succes. En bij de ’beursrebellen’ van Reddit.com is Robinhood opgeklommen tot een favoriet.

Gamebedrijven staan nog steeds onder druk. Een Chinees staatsmedium heeft in een artikel opgeroepen om onlinegaming te reguleren. Volgens Economic Information Daily zijn veel tieners verslaafd en zijn de mobiele spelletjes „spiritueel opium.” Het bericht voedt de angst dat China de gamesector aan wil gaan pakken.

Het aandeel van gameproducent Activision Blizzard daalt 3,5%. Topbestuurder J. Allen Brack is wegens het schandaal afgetreden nadat hij werd aangeklaagd wegens de vermeende misstanden op de werkvloer.

Vorige week staakten zo’n tweehonderd medewerkers van het bedrijf uit protest tegen de slechte behandeling van vrouwelijke werknemers. Californië beticht het gamebedrijf ervan „een seksistische cultuur te bevorderen en vrouwen minder te betalen dan mannen”, zo staat in een aanklacht. Electronic Arts daalde 3%.

Alibaba verzwakt

In de Dow Jones won IBM 1,9%, Amgen en 3M volgden met 1,8% winst.

Het Chinese Alibaba ging in New York eerst zo’n 4% onderuit. Daarop volgde herstel tot 0,8% koerswinst. Het internetbedrijf heeft in het tweede kwartaal wel een flinke winst geboekt. Een kwartaal eerder leed het bedrijf nog een zeldzaam verlies door een miljardenboete van de Chinese autoriteiten voor monopoliepraktijken.

Under Armour kreeg er op zijn beurt juist bijna 7,5% aan beurswaarde bij en Dupont noteerde kort na de openingsbel zo’n 3% lager. Nieuwe resultaten van schoonmaakmiddelenproducent Clorox overtuigden duidelijk niet en dit aandeel werd bijna 12 procent lager gezet.

Het Nederlandse NXP, dat een notering heeft in New York, won 0,7%. De chipfabrikant is met optimistische vooruitzichten gekomen, maar werd op Wall Street stuitte het vooral op een afwachtende houding. Door het wereldwijde chiptekort is er veel vraag naar chips en niet alleen de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips maar alle chipbedrijven maken daardoor de laatste tijd flinke groei door.

PepsiCo wint

Er was ook ander nieuws met een Nederlands tintje. Frisdranken- en snackbedrijf PepsiCo verkoopt enkele sapmerken in de Verenigde Staten en Europa aan de Franse investeerder PAI partners, die tevens de eigenaar is van de Rotterdamse Wicky-maker Refresco. PepsiCo wint 0,2%.