Onderzoek: woningnood houdt stellen met relatieprobleem bij elkaar

Vooral onder vrouwen bestaan grote zorgen over het vinden van een eigen woning, blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders in opdracht van Munt Hypotheken. Bij jongere generaties laat men zich minder leiden door de huizenmalaise. Maar in de leeftijdsgroep 35 tot en met 44 jaar gaat het zelfs om 38% van de ondervraagden, die in de huidige overspannen woningmarkt minder snel zou breken met de partner.

Ook koppels met een grote overwaarde op hun huis komen bij een scheiding vaak in de problemen, zegt directeur Ellen Hensbergen van Munt Hypotheken. „Dan heb je misschien geld, maar waar ga je heen? Als je in dezelfde buurt wil blijven wonen, is dat vaak financieel niet haalbaar. Je zou naar een buitengebied kunnen verhuizen, naar Groningen of Friesland, maar dat ligt misschien moeilijk met de kinderen of je werk.”

Huren

Huren is vaak ook lastig, omdat verhuurders een maandinkomen eisen dat in verhouding staat tot de huurprijs. Met een laag inkomen en een gevulde bankrekening dankzij de opbrengst van je koophuis, heb je dan nog steeds een probleem, zegt Hensbergen. „Bij kleinere verhuurders is dan vaak wel iets mogelijk, niet bij de grotere organisaties.”

Kortom, dan blijven ruziënde mensen noodgedwongen maar even bij elkaar, zegt Hensbergen. „Je hebt ook stellen die een creatieve oplossing zoeken. Dan gaat de één boven wonen, de ander beneden, bijvoorbeeld.”

Hensbergen raadt mensen aan om hier al bij het afsluiten van een hypotheek over na te denken. „Je kan bijvoorbeeld zeggen: wij willen een hypotheek die we beiden apart zouden kunnen betalen. Of je kunt besluiten dat je ernaar toe gaat werken, door jaarlijks zodanig af te lossen dat het op termijn voor beiden mogelijk wordt om de woning te betalen.”