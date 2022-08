Gaslevering Shell terug na akkoord met stakers op lng-reus Prelude

De staking die begon na een brand op het platform ging dinsdag haar zevende week in. De werkonderbreking kwam op het moment dat de wereld schreeuwt om lng, nu Rusland zijn aardgasexport naar Europa drastisch heeft teruggeschroefd. Personeel weigerde de tankers die langszij Prelude wilden komen om ingekochte lng af te nemen nog langer te bedienen.

Haperende blusinstallaties

De Australische offshore-autoriteiten hekelden na de brand op Prelude, met haperende blusinstallaties, op meerdere punten het gebrek aan veiligheidsgaranties bij Shell voor zijn personeel. Shell, ’s werelds grootste handelaar in lng, paste daarop de systemen aan. Maar voor het personeel was die aanpassing wekenlang onvoldoende, het staakte met tussenpozen vanaf 10 juni. Het offshore-personeel op het platform, dat 200 kilometer voor de kust van Australië ligt, eiste bovendien meer salaris.

Daarmee kwam ook de gasproductie niet op gang. Prelude kan 3,5 miljoen ton lng per jaar leveren, zo’n 10% van de wereldwijde lng-verwerking door Shell. Vakbonden hekelden ook de instroom van goedkopere tijdelijke krachten, ze vreesden voor werkgelegenheid op de langere termijn.

’$30.000 extra’

Shell zegt woensdag een principeakkoord te hebben bereikt met de Australian Workers’ Union en Electrical Trades Union. In een verklaring meldt Shell Australia dat het 488 meter grote platform nu aan de voorbereiding van de herstart van de productie kan beginnen. Het platform dat in 2016 gereed was maar vanaf 2019 begon te draaien, levert het lng aan Shell zelf en aan het Japanse Jera en Korea Gas.

Bij de laatste kwartaalresultaten meldde ceo Ben van Beurden dat het ver ging om personeel aan boord te houden. Het bood Prelude-werknemers bijvoorbeeld $30.000 extra op een jaarsalaris van meer dan $200.000.

Helemaal zeker is het afblazen van de staking nog niet. Leden zullen later deze week over de overeenkomst stemmen, aldus de Offshore Alliance. Shell gaf vorig kwartaal naar eigen zeggen de meerderheid van zijn 82.000 mensen vanwege goede prestaties bij moeilijke omstandigheden een bonus van 8% op hun jaarsalaris, nadat Shell Group een recordwinst boekte.