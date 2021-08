Kantoorpersoneel Heinz moet straks vaccinatie hebben

Zonder vaccinatie zijn medewerkers straks niet welkom op kantoor van het concern. Met de stap voegt het bedrijf zich bij een groeiende lijst met Amerikaanse bedrijven die een erg streng coronabeleid hanteren voor hun personeel in de Verenigde Staten.

Bekijk ook: Vaccinatieplicht zoals Google wil mag in Nederland niet

Religie

Alleen werknemers die om medische redenen geen prikken kunnen krijgen, of dit vanwege hun religie niet willen en een speciale uitzonderingsstatus hebben gekregen, hoeven niet aan de eis te voldoen. Ook voor mensen die in de fabrieken van Kraft Heinz werken, geldt de verplichting niet. Op de productielocaties worden vaccinaties wel aangemoedigd en hanteert Kraft Heinz naar eigen zeggen strenge gezondheids- en veiligheidsprotocollen.

De kantoren van het bedrijf zullen in september weer open zijn voor gevaccineerde werknemers die het thuiswerken beu zijn. Pas in januari volgend jaar wil Kraft Heinz al zijn kantoormedewerkers weer op het werk zien verschijnen.

Apple

Eerder deze maand stelde Apple de terugkeer naar kantoor al uit tot op zijn vroegst januari. De iPhone-fabrikant verplicht zijn medewerkers niet om zich te laten vaccineren. Andere bedrijven als Google, Facebook, Microsoft en Walmart hebben al wel een vaccinatieplicht aangekondigd. Delta Air Lines pakt het iets anders aan en komt met een maandelijkse boete van 200 dollar voor niet-gevaccineerd personeel. Het gaat om medewerkers die hun zorgverzekering via de luchtvaartmaatschappij hebben geregeld. De boetemaatregel gaat per november in.