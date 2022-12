Premium Het beste van De Telegraaf

Column: er is weer klandizie bij doorgaans rustig leenloket van de Fed!

Door edin mujagic Kopieer naar clipboard

Het discount-loket van de Fed wordt de laatste tijd vaker bezocht. Ⓒ ANP/HH

Een centrale bank is in de kern een plek waar commerciële banken geld kunnen lenen. Zo ook de Amerikaanse Fed. Een van de leenloketten bij de Fed heet de discount-window. Als het een fysiek loket zou zijn geweest, zou het weggestopt zijn ver weg van alle andere loketten en van de hoofdingang. Met de toegang in een achteraf steegje zeg maar. Wie daar geld komt lenen, zou met een hoodie op, zonnebril en een pet op arriveren. Waarom?