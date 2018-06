Wall Street met verlies het jaar uit

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 17.823,07 punten. De brede S&P 500 zakte 1 procent tot 2058,90 punten en de technologiebeurs Nasdaq stond 0,9 procent in het rood op 4736,05 punten.

De Dow en de S&P braken dit jaar record na record en staan respectievelijk 7,5 en 11,4 procent hoger dan aan het einde van 2013. De Nasdaq won dit jaar 13,4 procent. De waarde van Amerikaanse aandelen steeg volgens berekeningen van persbureau Bloomberg met zo'n 1100 miljard dollar (906 miljard euro).

Economisch herstel

De beurzen werden geholpen door het herstel van de Amerikaanse economie en het ruime monetaire beleid van de Federal Reserve. De belofte van de Fed dat geduldig wordt bekeken op welk moment de rente kan worden verhoogd, gaf de aandelenmarkt de afgelopen weken een nieuwe stimulans.

Binnen de S&P was het aandeel Southwest Airlines in het afgelopen jaar de absolute uitblinker met een koersstijging van bijna 124 procent. De eigenaar van boorplatformen Transocean was het slechtst presterende fonds in de S&P met een daling van ruim 62 procent.

Cijfers

Wall Street kreeg op de laatste handelsdag van 2014 nog wel wat cijfers over de Amerikaanse economie te verwerken. Zo gingen de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week sterker omhoog dan economen hadden verwacht en zwakte de economische bedrijvigheid in de regio rond Chicago in december af. Wel vielen de voorlopige woningverkopen in de VS in november iets beter uit dan voorspeld.

De olieprijzen zetten de neergaande lijn verder door. De prijs van Brent zakte 1 procent tot 57,33 dollar. Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 53,79 dollar per vat. De olieprijzen zijn afgelopen halfjaar ruimschoots gehalveerd, de sterkste daling sinds 2008.

De euro noteerde 1,2101 dollar, tegen 1,2145 dollar bij het slot in Europa. Begin dit jaar was de Europese munt nog circa 1,38 dollar waard, eerder deze maand zakte de koers voor het eerst in ruim twee jaar tot minder dan 1,22 dollar.