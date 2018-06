Olieprijs blijft dalen

De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, zakte ruim 3 procent naar 56,10 dollar. Amerikaanse olie werd bijna 2 procent goedkoper en kostte 53,15 dollar per vat van 159 liter. De olieprijzen staan nu op het laagte punt sinds de eerste helft van 2009.

De olieprijs is dit jaar ruimschoots gehalveerd en boekte daarmee de sterkste daling sinds 2008. In dat jaar ging er in enkele maanden zelfs driekwart van de prijs af. Brentolie daalde daarbij van 147,50 dollar per vat in juli naar 36,20 dollar op de dag voor Kerstmis.