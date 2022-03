Ondernemersvraag: waar kan ik hulp krijgen bij zoektocht naar andere afzetmarkt?

Binnenland

Taakstraf voor bedreigen van Kamerlid Azarkan

Voor doodsbedreigingen aan het adres van Tweede Kamerlid Farid Azarkan is een 75-jarige Rotterdammer woensdag door de Haagse politierechter veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, waarvan twintig uur voorwaardelijk. De veroordeling is gebaseerd op een bedreigende e-mail die de Rotterdammer in ...